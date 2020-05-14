Абдулманап Нурмагомедов перенес инсульт - Советский спорт
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14 мая 2020 01:25ММАСергеев Иван

Абдулманап Нурмагомедов перенес инсульт

Отец и тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова продолжает оставаться в московской клинике.

По информации телеграм-канала Mash, у 57-летнего Нурмагомедова в клинике случился инсульт вследствие гипертонического криза. Специалист находится в коме, а его состояние оценивается врачами как крайне тяжелое. Напомним, ранее телеграм-канал Baza сообщил о том, что у Нурмагомедова-старшего был выявлен коронавирус.

В Москву тренера перевезли в начале мая из махачкалинской больницы, где он проходил лечение от пневмонии. Абдулманап Нурмагомедов известен по работе не только с сыном Хабибом, но и с другими российскими бойцами ММА. Хабиб Нурмагомедов - чемпион UFC в легком весе. 13 мая россиянин сообщил главе ведущего бойцовского чемпионата Дане Уайту о том, что будет готов провести титульный бой против Джастина Гэтжи не ранее сентября.

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