Боец UFC Бенитес получил жуткую травму ноги (фото) По информации прессы, он уже доставлен в больницу.

Сегодня, 14 мая в Джексонвилле (штат Флорида) состоялся турнир UFC Fight Night 171.

В рамках этого мероприятия прошел поединок между Габриэлем Бенитесом (Мексика) и Омаром Моралесом (Венесуэла).

Последний одержал победу единогласным решением судей – 30:27, 29:28, 29:28. Позже его соперник опубликовал фотографию рассечения на ноге.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gabriel Benitez (@moggly_benitez) 13 Май 2020 в 5:31 PDT

Таким образом, Бенитес проиграл восьмой бой в карьере. Также на его счету 21 победа. В активе Моралеса – 10 боев и 10 побед.