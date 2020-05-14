Орловский – после победы на турнире UFC: Спасибо всем, кто поддерживал меня Уроженец Бобруйска одолел чемпиона PFL по решению судей

Белорусский боец UFC Андрей Орловский оставил запись в соцсети сети после поединка с бразильцем Филипе Линсом на турнире в Джексонвилле (штат Флорида).

«Друзья, огромное спасибо всем, кто за меня переживал этим ранним утром.

Мамуля, сорян (прости), что не спала этои? ночью. Всем огромное спасибо еще раз! До встречи», – написал боец в своем Instagram, выложив фото с командой после поединка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andrei Arlovski (@andreiarlovski) 13 Май 2020 в 9:10 PDT

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