Менеджер Хабиба – о поединке с Гэтжи: Макгрегор не получит бой с победителем этой пары Ирландец хочет вернуть себе титул в легком весе.

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, а также американца Джастина Гэтжи, опроверг заявление президента промоушена Даны Уайта.

Ранее функционер сообщил, что ирландец Конор Макгрегор станет соперником победителя этой пары.

«Хабиб не будет отказываться от поединка с Гэтжи ради Макгрегора. То же самое я могу сказать про Джастина. Он честный человек и не будет говорить UFC: «Я буду драться с Конором, забудьте про Хабиба». Гэтжи хочет стать чемпионом.

Если Конор думает, что получит бой с победителем, то он сильно ошибается. Этого не случится. Особенно, если выиграет Нурмагомедов. Он ведь ранее говорил – чтоб получить реванш Макгрегор должен одержать несколько больших побед.

В UFC сражаются лучшие и сейчас в их число входят Хабиб и Гэтжи», – цитирует Абдель-Азиза BJPenn.

Ранее сообщалось, что бой Нурмагомедова и Гэтжи состоится в сентябре этого года.

Добавим, что на этой неделе 31-летний Макгрегор выступил с грозным заявлением в адрес Гэтжи, а также устроил выпад на россиянина.