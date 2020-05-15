Орловский получил самый большой гонорар на турнире UFC Fight Night 171 - Советский спорт
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15 мая 2020 10:20ММАГичунцев Артур

Орловский получил самый большой гонорар на турнире UFC Fight Night 171

Таким образом, он одержал 29-ю победу в карьере.

Накануне, 14 мая в Джексонвилле (штат Флорида) состоялся турнир UFC Fight Night 171.

В рамках этого мероприятия выступил белорусский боец Андрей Орловский. Он победил по решению судей бывшего чемпиона PFL в тяжелом весе Филипе Линса.

Как сообщает MMA Fighting, доход уроженца Бобруйска составил 325 тысяч долларов. Он получил самый большой гонорар турнира.

На второй позиции – американец Бен Ротвелл, одолевший соотечественника Овинса Сен-Пре. Он получил 260 тысяч долларов.

Добавим, что участники главного поединка Энтони Смит (США) – Гловер Тейшейра (Бразилия) получили 230 и 130 тысяч соответственно. Поединок завершился поражением американца техническим нокаутом.

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