«РЕН ТВ» в прямом эфире покажет турнир UFC Fight Night 172 Ивент состоится 17 мая и пройдет в Джексонвилле (штат Флорида). Начало трансляции – 4.30 мск.

Телеканал «РЕН ТВ» сообщил, что покажет в прямом эфире турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 172. Напомним, его главным событием станет бой тяжеловесов Алистара Оверима (Нидерланды) и Уолта Харриса (США). Отмечается, что в рамках трансляции зрители также смогут посмотреть следующие бои: Эрик Андерс (Филиппины) – Кшиштоф Йотко (Польша) Эдсон Барбоза (Бразилия) – Дэн Идж (США) Клаудия Гаделья (Бразилия) – Анджела Хилл (США) Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UFC Russia (@ufcrussia) 15 Май 2020 в 12:35 PDT