Джастин Гэтжи: После победы над Хабибом хотел бы заработать на бою с Конором

«Я заслужил бой с Хабибом. И я очень хочу этого боя. Это единственный соперник для меня сейчас. А когда я побью Хабиба, то буду драться с Конором. Для того, чтобы заработать», - заявил Гэтжи изданию The Score.

Напомним, 10 мая 31-летний американец сенсационно победил Тони Фергюсона в главном поединке UFC 249 в Джексонвилле. Гэтжи стал обладателем пояса временного чемпиона в легком весе, но сразу заявил о намерении биться за полноценный титул, который принадлежит россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Предположительно, бой Гэтжи - Нурмагомедов состоится в сентябре. От планов организовать их встречу летом пришлось отказаться из-за проблем со доровьем у отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова, который находится сейчас в московской клинике. Конор Макгрегор, Гэтжи и глава UFC Дана Уайт ранее выступили с обращениями в поддержку семьи Нурмагомедова в этот непростой момент.