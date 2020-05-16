Джастин Гэтжи: После победы над Хабибом хотел бы заработать на бою с Конором

«Я заслужил бой с Хабибом. И я очень хочу этого боя. Это единственный соперник для меня сейчас. А когда я побью Хабиба, то буду драться с Конором. Для того, чтобы заработать», - заявил Гэтжи изданию The Score.
Напомним, 10 мая 31-летний американец сенсационно победил Тони Фергюсона в главном поединке UFC 249 в Джексонвилле. Гэтжи стал обладателем пояса временного чемпиона в легком весе, но сразу заявил о намерении биться за полноценный титул, который принадлежит россиянину Хабибу Нурмагомедову.
Предположительно, бой Гэтжи - Нурмагомедов состоится в сентябре. От планов организовать их встречу летом пришлось отказаться из-за проблем со доровьем у отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова, который находится сейчас в московской клинике. Конор Макгрегор, Гэтжи и глава UFC Дана Уайт ранее выступили с обращениями в поддержку семьи Нурмагомедова в этот непростой момент.
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