Андрей Орловский: Ковингтон – пес паршивый. Жаль, что его не было в зале 14 мая уроженец Бобруйска победил по решению судей чемпиона PFL Филипе Линса.

Боец UFC Андрей Орловский, выступающий в тяжелом весе, ответил на вопросы в своем Instagram.

«С кем хотел бы подраться в следующем бою? Честно говоря, мне все равно. Кого назначат – с тем и буду.

Что касается выступления при пустых трибунах, то это было легко. В какой-то степени мне даже понравилось драться без зрителей. Сорян (извините).

Ковингтон сказал, что я постоянно проигрываю? Колби – пес паршивый. Да, у нас конфликт. Жаль, что его не было в зале», – сказал Орловский.