Андрей Орловский: Ковингтон – пес паршивый. Жаль, что его не было в зале

Боец UFC Андрей Орловский, выступающий в тяжелом весе, ответил на вопросы в своем Instagram.
«С кем хотел бы подраться в следующем бою? Честно говоря, мне все равно. Кого назначат – с тем и буду.
Что касается выступления при пустых трибунах, то это было легко. В какой-то степени мне даже понравилось драться без зрителей. Сорян (извините).
Ковингтон сказал, что я постоянно проигрываю? Колби – пес паршивый. Да, у нас конфликт. Жаль, что его не было в зале», – сказал Орловский.
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