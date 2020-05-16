Андрей Орловский: Ковингтон – пес паршивый. Жаль, что его не было в зале - Советский спорт
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16 мая 2020 08:48ММАГичунцев Артур

Андрей Орловский: Ковингтон – пес паршивый. Жаль, что его не было в зале

14 мая уроженец Бобруйска победил по решению судей чемпиона PFL Филипе Линса.

Боец UFC Андрей Орловский, выступающий в тяжелом весе, ответил на вопросы в своем Instagram.

«С кем хотел бы подраться в следующем бою? Честно говоря, мне все равно. Кого назначат – с тем и буду.

Что касается выступления при пустых трибунах, то это было легко. В какой-то степени мне даже понравилось драться без зрителей. Сорян (извините).

Ковингтон сказал, что я постоянно проигрываю? Колби – пес паршивый. Да, у нас конфликт. Жаль, что его не было в зале», – сказал Орловский.

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