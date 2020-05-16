«Он был опустошен». Глава UFC рассказал о состоянии Нурмагомедова - Советский спорт
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16 мая 2020 09:40ММАГичунцев Артур

«Он был опустошен». Глава UFC рассказал о состоянии Нурмагомедова

Ранее сообщалось, что отец бойца перенес инсульт.

Президент UFC Дана Уайт поведал о телефонном разговоре с чемпионом промоушена в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Ближайший поединок россиянин должен провести с американцем Джастином Гэтжи. Сейчас уроженец Дагестана находится на родине. У его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова произошел инсульт. Также он перенес операцию на сердце и находился в коме.

«Я позвонил Хабибу после того, как узнал, что случилось. Разумеется, он был опустошен. Впрочем, Нурмагомедов – гордый парень. Он всегда старается вести себя по-мужски. Помню, Хабиб сказал мне: «Ты же знаешь, насколько я люблю своего отца».

В тот момент мы были готовы отправить ему контракт на бой с Гэтжи. Но потом случились непонятные вещи и нам пришлось отложить эту идею. Хабиб лишь сказал, что будет готов драться в сентябре», – цитирует Уайта MMA Fighting.

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