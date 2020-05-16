Экс-чемпион UFC Вердум: Олейник удивил, его невозможно не уважать Одолев бразильца, россиянин одержал 59-ю победу в карьере.

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердум прокомментировал поражение от россиянина Алексея Олейника.

«Я получил много ударов по голове, но смог выстоять до конца. Конечно, я недоволен. Это ужасно. Честно говоря, в случае победы я бы все равно расстроился. Да, мне уже 42 года, но я знаю, на что способен.

Что касается Олейника, то это очень опытный боец. Его невозможно не уважать. Не буду скрывать, в начале поединка он меня удивил.

В первом раунде я чувствовал себя некомфортно, потому что долгое время не выступал. Впрочем, не думаю, что это поражение перечеркнет мои заслуги», – цитирует Вердума MMA Fighting.

Напомним, их поединок прошел в рамках UFC 249 и состоялся 10 мая. Бой прошел всю дистанцию (три раунда). По его итогам судьи выставили счет в пользу россиянина – 28:29, 29:28, 29:28.