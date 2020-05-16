Андрей Орловский: Ковальчук поздравил с победой, поднял пивко за меня - Советский спорт
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16 мая 2020 12:31ММАГичунцев Артур

Андрей Орловский: Ковальчук поздравил с победой, поднял пивко за меня

Уроженец Бобруйска одолел чемпиона PFL Филипе Линса.

Боец UFC Андрей Орловский сообщил, что хоккеист «Вашингтона» Илья Ковальчук поздравил его с победой на турнире в Джексонвилле (штат Флорида), который состоялся 14 мая.

«Из белорусских спортсменов перед боем никто не поддерживал. Но был приятно удивлен, когда корешок мой, Илья Ковальчук, сразу после боя позвонил, поднял пивко за меня, за мою победу. Был тронут. Спасибо, Илюха. Ты красавчик!» – сказал Орловский в своем Instagram.

За всю карьеру в ММА 41-летний боец одержал 29 побед и потерпел 19 поражений.

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