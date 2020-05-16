Глава UFC Уайт прошел тест на коронавирус (видео) Об этом функционер сообщил в своем Instagram.

Президент промоутерской компании UFC Дана Уайт прошел третий тест на коронавирус. «Тест на коронавирус номер три – отрицательный», – написал американец, выложив следующее видео: Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dana White (@danawhite) 15 Май 2020 в 9:29 PDT Завтра, 17 мая состоится еще один ивент организации, который пройдет в Джексонвилле (штат Флорида). Его главным событием станет бой голландца Алистара Оверима и американца Уолта Харриса.