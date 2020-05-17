Оверим победил Харриса в главном бою турнира UFC Fight Night 172 В ночь на 17 мая в Джексонвилле (штат Флорида, США) прошел турнир UFC Fight Night 172.

В главном поединке турнира голландец Алистар Оверим техническим нокаутом победил американца Уолта Харриса.

Бой в тяжелой весовой категории был остановлен во втором раунде.

Для Оверима эта победа стала 46-й в карьере при 18 поражениях, в активе Харриса теперь восемь поражений в 21 поединке.

В со-главном бою бразильянка Клаудия Гаделья раздельным решением судей победила американку Анджелу Хилл.