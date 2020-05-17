Дана Уайт: Просто не могу сказать достаточно хороших слов о Джексонвилле Президент UFC Дана Уайт сообщил, что доволен организацией турниров в Джексонвилле (штат Флорида, США).

- Я счастлив, что все уже осталось позади. Хотел, чтобы эта неделя закончилась. Это было успешным мероприятием во всех отношениях. Прекрасно себя чувствую по этому поводу. Что еще более важно, никто не заболел. Надеюсь, это так. В жизни нет никаких гарантий, но, надеюсь, это так, и теперь мы все отправляемся домой. Это было отличное событие. Это была отличная неделя.

Считаю, что мы также выбрали идеальное место. Этот город был идеальным для этого. Как я уже сказал, губернатор, мэр и спортивная комиссия - все были великолепны. Эта арена просто невероятна. Все были великолепны. Еда была потрясающей. Я просто не могу сказать достаточно хороших слов о Джексонвилле. Я рад, что мы провели здесь в первые бои. Теперь я готов пойти домой, - цитирует Уайте MMA Junkie.

Напомним, что 9 мая в Джексонвилле состоялся турнир UFC 249, а 17 числа в городе прошел турнир UFC Fight Night 172.