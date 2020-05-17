Дана Уайт: Всегда верю в то, что нет ничего невозможного Президент UFC Дана Уайт заявил, что всегда заботится о безопасности участников соревнований, проводимых под эгидой организации.

- Ничто не значит для меня больше, чем безопасность всех, кто участвовал в этом мероприятии. Не только с COVID-19, но и с поединками, которые не были остановлены своевременно - все эти вещи. Каждый раз, когда мы заканчиваем мероприятие, я хочу, чтобы все спокойно разошлись по домам. Теперь с COVID-19 все по-другому.

Но мы сделаем все, что в наших силах. Потратим деньги, получим лучшее, поговорим с врачами и экспертами в этой области, чтобы выяснить, как победить это. Я всегда верю в то, что нет ничего невозможного. Все можно сделать, особенно в 2020 году. Нужно просто быть готовым работать достаточно усердно, потратить немного денег и найти решения, - цитирует Уайте MMA Junkie.

Напомним, что 9 мая в Джексонвилле состоялся турнир UFC 249, а 17 числа в городе прошел турнир UFC Fight Night 172.