Алистар Оверим: Мы все еще боремся за титульный бой

- Мы все еще боремся за титульный бой. Я бы также сказал, что я нахожусь на последнем этапе своей карьеры, поэтому я думаю об этих двух вещах: карьера и еще одном бое за титул, - цитирует Оверима MMA Junkie.
Напомнми, что Оверим нокаутировал Харриса во втором раунде боя в тяжелой весовой категории на турнире UFC Fight Night 172, который прошел в ночь с субботы на воскресенье в Джексонвилле (штат Флорида, США).
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