Алистар Оверим: Мы все еще боремся за титульный бой - Советский спорт
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17 мая 2020 12:17ММА

Алистар Оверим: Мы все еще боремся за титульный бой

Голландец Алистар Оверим рассказал, что хочет провести еще один титульный бой в UFC.

- Мы все еще боремся за титульный бой. Я бы также сказал, что я нахожусь на последнем этапе своей карьеры, поэтому я думаю об этих двух вещах: карьера и еще одном бое за титул, - цитирует Оверима MMA Junkie.

Напомнми, что Оверим нокаутировал Харриса во втором раунде боя в тяжелой весовой категории на турнире UFC Fight Night 172, который прошел в ночь с субботы на воскресенье в Джексонвилле (штат Флорида, США).

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