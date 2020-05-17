Алистар Оверим: Мы все еще боремся за титульный бой Голландец Алистар Оверим рассказал, что хочет провести еще один титульный бой в UFC.

- Мы все еще боремся за титульный бой. Я бы также сказал, что я нахожусь на последнем этапе своей карьеры, поэтому я думаю об этих двух вещах: карьера и еще одном бое за титул, - цитирует Оверима MMA Junkie.

Напомнми, что Оверим нокаутировал Харриса во втором раунде боя в тяжелой весовой категории на турнире UFC Fight Night 172, который прошел в ночь с субботы на воскресенье в Джексонвилле (штат Флорида, США).