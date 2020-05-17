Сергей Харитонов: Сехудо как-то нерешительно сказал о завершении карьеры Российский боец ММА Сергей Харитонов прокомментировал информацию о том, что американец Генри Сехудо завершил карьеру.

- Сехудо как-то нерешительно сказал о завершении карьеры. Сказал как будто для того, чтобы вернуться. Пока что я не верю, что он реально завершил карьеру, - цитирует Харитонова «РИА Новости».

Ранее чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко заявила о готовности провести бой против Сехудо.

Напомним, что на турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США) чемпион организации в легчайшем весе Генри Сехудо победил Доминика Круза техническим нокаутом во втором раунде. А после боя сразу заявил о завершении своей карьеры.