Менеджер Нурмагомедова: Хабиб после каждого боя говорит о завершении карьеры - Советский спорт
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17 мая 2020 19:22ММАШарафудинов Виктор

Менеджер Нурмагомедова: Хабиб после каждого боя говорит о завершении карьеры

В профессиональных поединках ММА российских боец одержал 28 побед в 28 схватках.

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что российский боец после каждого боя начинает разговоры о завершении карьеры, но затем начинает интересоваться по поводу следующего соперника.

«Хабиб после каждого поединка говорит мне, что заканчивает карьеру, – рассказал Абдель-Азиз в интервью TMZ.com. – Две недели спустя он звонит мне и спрашивает, с кем ему стоит встретиться в следующем бою».

С сентября 2008-го по сентябрь прошлого года Хабиб провел 28 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, одержав 28 побед.

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