Менеджер Нурмагомедова: Хабиб после каждого боя говорит о завершении карьеры В профессиональных поединках ММА российских боец одержал 28 побед в 28 схватках.

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что российский боец после каждого боя начинает разговоры о завершении карьеры, но затем начинает интересоваться по поводу следующего соперника.

«Хабиб после каждого поединка говорит мне, что заканчивает карьеру, – рассказал Абдель-Азиз в интервью TMZ.com. – Две недели спустя он звонит мне и спрашивает, с кем ему стоит встретиться в следующем бою».

С сентября 2008-го по сентябрь прошлого года Хабиб провел 28 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, одержав 28 побед.