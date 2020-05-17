Махов отказался выступать в UFC из-за проблем со здоровьем У трехкратного чемпиона мира по вольной борьбе был бессрочный контракт.

Российский борец Билял Махов отказался выступать в UFC из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщил олимпийский чемпион 2004 года Хаджимурат Гацалов.

«Я знаю почему Махов не перешел в UFC, – рассказал Гацалов в интервью ТАСС. – По состоянию здоровья. В 2008 году он отравился ртутью очень серьезно, очень много лет лечился, и по сей день не прошло бесследно. Относительно недавно он оперировался – позвоночник. Я считаю, что в его случае лучше не идти туда, поскольку здоровье важнее.

Но если бы он выступал в UFC, то думаю, что он бы мог забрать чемпионский пояс. Думаю, он бы добился там хороших результатов».

Махов трижды становился чемпионов мира по вольной борьбе в весовой категории до 120 кг в 2007, 2009 и 2010 годах, а также завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Лондоне в 2012-м. У 32-летнего борца был бессрочный контракт с UFC, и он мог перейти в профессиональные смешанные единоборства в любой момент, однако соглашение было аннулировано.