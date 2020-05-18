«Он двигается». Одноклубник Хабиба рассказал о состоянии его отца - Советский спорт
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18 мая 2020 13:51ММАГичунцев Артур

«Он двигается». Одноклубник Хабиба рассказал о состоянии его отца

Ранее сообщалось, что специалист находится в коме. Он перенес инсульт.

Американский боец смешанного стиля Джош Томсон поделился информацией о текущем состоянии Абдулманапа Нурмагомедова.

Напомним, последний – отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, который не знает поражений на профессиональном уровне (28 боев и 28 побед).

«Он вышел из комы. Я разговаривал с Умаром Нурмагомедовым (брат Хабиба – прим. Редакции). Он сказал, что Абдулманап вышел из комы. Он двигается и разговаривает», – рассказал Томсон YouTube-каналу Weighing In.

По информации СМИ, у отца Нурмагомедова также обнаружили пневмонию. Он перенес инсульт, после чего врачи сделали ему операцию на сердце.

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