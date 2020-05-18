Хабиб Нурмагомедов записал обращение к дагестанцам в связи с коронавирусом и своим отцом (видео)

«У нас очень тяжелое положение в Дагестане, - заявил Нурмагомедов. - Мы должны прислушаться к врачам, к их требованиям, так как они знают лучше. Они хотят, чтобы больницы не переполнялись, потому что там и так нет мест... Они нас умоляют, просят. Даже пару месяцев назад, когда все это только начиналось, у нас в Дагестане никто не верил. Когда говорили: «Сидите дома», люди придумают, что это кому-то выгодно. Я не знаю, кому это может быть выгодно. Все люди болеют – неважно, кто ты: уборщик или президент, депутат или прокурор. Разницы нет...

Пожалуйста, соблюдайте требования врачей. У нас через пару дней будет Ураза Байрам. В этот праздник мы привыкли ходить в гости, принимать гостей, ходить на праздничный намаз. Не ходите, пожалуйста... У меня лично более 20 человек из родственников лежало в реанимации. Многих из них среди нас уже нет...

В интернете очень много пишут про моего отца. Отец в данный момент находится в больнице, у него состояние очень тяжелое. У него на фоне этого вируса начались проблемы с сердцем. Ему год назад делали операцию на сердце, ему сейчас заново сделали операцию... Просим Аллаха, чтобы он вернул его нам».

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🤲 Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 18 Май 2020 в 11:53 PDT

Напомним, что отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов сначала был помещен с пневмонией в больницу в Махачкале, а потом перевезен в Москву. Сообщалось о том, что 57-летний специалист впал в кому и перенес инсульт в связи с гипертоническим кризом. Также у Нурмагомедова-старшего был обнаружен коронавирус, который усугубил его состояние.

В Дагестане зафиксированы самые мощные в России вспышки заражения COVID-19 в последние дни. В ситуацию оперативно вмешался президент страны, распорядившийся отправить в республику дополнительное медицинское оборудование.

Хабиб Нурмагомедов, пропустивший в мае из-за пандемии UFC 249, должен теперь драться за чемпионский пояс с американцем Джастином Гэтжи. Их поединок предварительно намечен на сентябрь.