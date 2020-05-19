Алексей Олейник: Нельзя говорить о доминировании российских бойцов в UFC

Боец UFC Алексей Олейник, выступающий в тяжелом весе, высказался об уровне ММА в России.
«Нельзя говорить о доминировании российских бойцов в UFC. У нас всего восемь чемпионских поясов, и из них всего одним владеет россиянин. Доминирование будет, когда у нас титулов станет больше, чем у любых других стран.
Очень хорошо чувствуется, что ММА в России развивается. Этот вид спорта растет в нашей стране. Но о доминировании пока говорить рано. Движемся в правильном направлении. Речь о выступлениях. Но если посмотреть глубже, то многие наши бойцы, в том числе я, Хабиб Нурмагомедов, Петр Ян и подавляющее большинство остальных, тренируются за рубежом. В Америке, Таиланде или еще где-то. Получается, эта индустрия у нас отстает. Потому что ведущие бойцы уезжают за рубеж. А тренировочный лагерь – это очень важная часть. Когда тренируется один боец, вокруг него работает обслуживающий персонал, наставники и так далее. Ребята помоложе смотрят на более опытных и за счет этого сами растут», – цитирует Олейника «Известия».
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