Алексей Олейник: Нельзя говорить о доминировании российских бойцов в UFC На сегодняшний день только Хабиб Нурмагомедов владеет титулом в легком весе.

Боец UFC Алексей Олейник, выступающий в тяжелом весе, высказался об уровне ММА в России.

«Нельзя говорить о доминировании российских бойцов в UFC. У нас всего восемь чемпионских поясов, и из них всего одним владеет россиянин. Доминирование будет, когда у нас титулов станет больше, чем у любых других стран.

Очень хорошо чувствуется, что ММА в России развивается. Этот вид спорта растет в нашей стране. Но о доминировании пока говорить рано. Движемся в правильном направлении. Речь о выступлениях. Но если посмотреть глубже, то многие наши бойцы, в том числе я, Хабиб Нурмагомедов, Петр Ян и подавляющее большинство остальных, тренируются за рубежом. В Америке, Таиланде или еще где-то. Получается, эта индустрия у нас отстает. Потому что ведущие бойцы уезжают за рубеж. А тренировочный лагерь – это очень важная часть. Когда тренируется один боец, вокруг него работает обслуживающий персонал, наставники и так далее. Ребята помоложе смотрят на более опытных и за счет этого сами растут», – цитирует Олейника «Известия».