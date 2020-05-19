Нурмагомедов сохранил первое место в рейтинге лучших бойцов ММА 31-летний уроженец Дагестана не знает поражений на профессиональном уровне. В его активе 28 боев и 28 побед.

Журналисты ESPN составили рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Так, первое место занял чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Вторым стал американец Джон Джонс, чемпион организации в полутяжелом весе. Замкнул тройку лучших его соотечественник – обладатель пояса в легчайшем весе Генри Сехудо. С шестого по 10-е место заняли Исраэль Адесанья (Нигерия, чемпион в среднем весе), Камару Усман (Нигерия, чемпион в полусреднем весе), Деметриус Джонсон (США, экс-чемпион UFC, ныне – боец One FC), Александер Волкановски (Австралия, чемпион в полулегком весе) и Джастин Гэтжи (США, временный чемпион в легком весе). Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ESPN MMA (@espnmma) 18 Май 2020 в 9:16 PDT