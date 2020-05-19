Нурмагомедов сохранил первое место в рейтинге лучших бойцов ММА

Журналисты ESPN составили рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовой категории.
Так, первое место занял чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Вторым стал американец Джон Джонс, чемпион организации в полутяжелом весе.
Замкнул тройку лучших его соотечественник – обладатель пояса в легчайшем весе Генри Сехудо.
С шестого по 10-е место заняли Исраэль Адесанья (Нигерия, чемпион в среднем весе), Камару Усман (Нигерия, чемпион в полусреднем весе), Деметриус Джонсон (США, экс-чемпион UFC, ныне – боец One FC), Александер Волкановски (Австралия, чемпион в полулегком весе) и Джастин Гэтжи (США, временный чемпион в легком весе).
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