Источник: Отец Нурмагомедова не может самостоятельно дышать, он опять впал в кому Ранее сообщалось, что специалист перенес инсульт. Также у него обнаружили пневмонию.

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

«Состояние Абдулманапа Нурмагомедова ухудшилось. Врачам опять пришлось его подключить к аппарату ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации).

Несколько дней назад отцу Хабиба Нурмагомедова стало лучше. Врачи отмечали положительную динамику. Однако вчера Абдулманап опять впал в кому. Сейчас он не может самостоятельно дышать и подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации», – говорится в сообщении источника.

Всю карьеру Нурмагомедов выступает под руководством своего отца. На его счету 28 боев и 28 побед.

Также Нурмагомедов-старший воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо.