Близкие друзья подтвердили ухудшение состояния Абдулманапа Нурмагомедова Отец и тренер Хабиба по-прежнему находится в реанимации.

Телеканал «360» сообщил новые подробности о состоянии здоровья Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Улучшения нет. Ухудшение. Пока что состояние стабильно тяжелое, только это и говорят. Если будет какая-то динамика, тогда можно что-то говорить. Сейчас пока нет ничего», – заявил Рамазан Рабаданов, близкий друг Нурмагомедовых.

В то же время председатель комитета по спорту, туризму и делам молодежи администрации города Махачкалы Марат Ибрагимов сказал, что вчера ночью Нурмагомедов вышел из комы:

«Состояние тяжелое, конечно. Он в реанимации, из реанимации он не вышел, но он уже не в состоянии комы».

Напомним, что в понедельник 18 мая Хабиб Нурмагомедов сообщил, что у его отца COVID-19 и возникли осложнения на сердце.

Всю свою карьеру Хабиб выступает под руководством своего отца. На его счету 28 боев и 28 побед в профессиональных смешанных единоборствах.

Также Нурмагомедов-старший воспитал 18 чемпионов мира по самбо.