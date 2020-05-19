Близкие друзья подтвердили ухудшение состояния Абдулманапа Нурмагомедова - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 мая 2020 17:34ММАШарафудинов Виктор

Близкие друзья подтвердили ухудшение состояния Абдулманапа Нурмагомедова

Отец и тренер Хабиба по-прежнему находится в реанимации.

Телеканал «360» сообщил новые подробности о состоянии здоровья Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Улучшения нет. Ухудшение. Пока что состояние стабильно тяжелое, только это и говорят. Если будет какая-то динамика, тогда можно что-то говорить. Сейчас пока нет ничего», – заявил Рамазан Рабаданов, близкий друг Нурмагомедовых.

В то же время председатель комитета по спорту, туризму и делам молодежи администрации города Махачкалы Марат Ибрагимов сказал, что вчера ночью Нурмагомедов вышел из комы:

«Состояние тяжелое, конечно. Он в реанимации, из реанимации он не вышел, но он уже не в состоянии комы».

Напомним, что в понедельник 18 мая Хабиб Нурмагомедов сообщил, что у его отца COVID-19 и возникли осложнения на сердце.

Всю свою карьеру Хабиб выступает под руководством своего отца. На его счету 28 боев и 28 побед в профессиональных смешанных единоборствах.

Также Нурмагомедов-старший воспитал 18 чемпионов мира по самбо.

UFC on ESPN 8. Что смотреть кроме главного боя? «Советский спорт» рассказывает о предстоящем турнире UFC, который пройдет  в ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле. 16.05.2020 10:00 ММА Усачев Владислав
Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 09.05.2020 14:00 Теннис Мысин Николай
Андрей Рублев: Шарапова или Курникова? Конечно, Маша Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 07.05.2020 09:00 Теннис Григорьевская Юлия
«Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением. 12.05.2020 22:00 Биатлон Чикирис Олег
Еще по теме:
Заместитель гендиректора РУСАДА – о Логинове: Извиняться за допинг – не наша практика Владимир Драчев: Надеемся, что бюджет СБР не сократится Драчев отправил письма с критикой решений правления СБР во все региональные федерации
Даниил Медведев: Смолов играет в Counter-Strike по 12 часов в день? Я играл больше Сильнейший теннисист России стал гостем прямого эфира инстаграма журналистки Марии Командной, рассказав о Смолове и Дзюбе, Надале и Федерере. 29.04.2020 00:00 Теннис Григорьевская Юлия
Коронавирус накрывает РПЛ, Хабиб обратился к Дагестану, КХЛ назвала лучших игроков сезона В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера. 19.05.2020 08:00 Футбол Кузнецов Дмитрий
«Будь стройна» и «чуть-чуть тортика». Как Алина Загитова отметила 18-летие С самого утра 18 мая в адрес олимпийской чемпионки по фигурному катанию посыпались поздравления с совершеннолетием. 18.05.2020 13:00 Фигурное катание Сергеев Иван
Тейшейра неожиданно финишировал Смита, Ротвелл вызвал на бой Олейника (видео) В Джексонвилле (штат Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 171. Главный бой завершился тотальным избиением. 14.05.2020 07:30 ММА Ващенко Сергей
Сборная СССР/России всех времен. В нее попали Малкин и Ковальчук Телеканал TSN составил символическую сборную Канады всех времен из 23 игроков. «Советский спорт» тоже решил объять необъятное и предложил вариант отечественной дрим тим. 18.05.2020 07:30 Хоккей Домрачев Владислав
Загитову оставили в сборной и дали шанс вернуться. Но только в этом году Исполком ФФККР утвердил список кандидатов в сборную России на следующий сезон. В него вошла Алина Загитова, прервавшая карьеру минувшей зимой.  16.05.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
18:24 Футбол В АПЛ выявили 6 случаев заражения COVID-19 в трех командах
18:09 Волейбол 82-летний Карполь продолжит тренировать «Уралочку-НТМК» и может попасть в Книгу рекордов Гиннесса
17:56 Хоккей Фрэттин вернулся из «Ак Барса» в «Барыс»
17:45 Футбол Слушания по поводу апелляции «Манчестер Сити» против исключения из еврокубков начнутся 8 июня
17:34 ММА Близкие друзья подтвердили ухудшение состояния Абдулманапа Нурмагомедова
17:22 Футбол AS: Лигу чемпионов и Лигу Европы могут завершить в формате «финалов четырех»
17:07 Футбол Нобель Арустамян: РФС может ввести штрафы от миллиона рублей за несоблюдение медицинского регламента
16:46 Футбол Александер Чеферин: 3 августа – ориентировочная дата завершения чемпионатов, а не требование УЕФА
16:25 Футбол В московском «Динамо» официально назвали количество заразившихся коронавирусом
16:14 Футбол Роналду впервые за 72 дня тренируется вместе с «Ювентусом»
15:50 ММА Источник: Отец Нурмагомедова не может самостоятельно дышать, он опять впал в кому
15:40 Бокс Харитонов – о бое с Тайсоном: Дал согласие, главное, чтобы договорились
15:22 Авто/Мото Сергей Карякин: Уверен, что переболел коронавирусом на последнем «Дакаре»
15:06 Футбол Гендиректор «Зенита»: Контракт Кокорина продлен до конца сезона, аренда в Сочи – тоже
14:59 Баскетбол Кроссовки баскетболиста Майкла Джордана ушли с молотка за 560 тыс. долларов
14:46 Футбол Алексей Сафонов: Кокорин – самый сильный российский нападающий
14:30 Футбол Алексей Сафонов: Не сомневаюсь, что Миранчук способен проявить себя в Испании
14:13 Олимпиада ОКР оказал помощь ветеранам спорта
13:54 Футбол Источник: «Зенит» предложил Кокорину новый контракт
13:42 Футбол «Для меня это важнее денег». Капитан «Уотфорда» отказался от тренировок
Две трети россиян высказались за смягчение ограничений по коронавирусу
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
По заслугам: главврач РКБ в Уфе уволена после массового заражения коронавирусом
Второй пациент с коронавирусом скончался в Карелии
Тестировать на антитела к коронавирусу будут в Ростовской области
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика