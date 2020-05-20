Менеджер Нурмагомедова: Путин пообещал Хабибу, что его отец получит лучшее лечение - Советский спорт
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20 мая 2020 10:30ММАГичунцев Артур

Менеджер Нурмагомедова: Путин пообещал Хабибу, что его отец получит лучшее лечение

Ранее сообщалось, что специалист перенес инсульт. Также у него обнаружили пневмонию.

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что президент России Владимир Путин оказал помощь спортсмену в связи с тяжелой ситуацией его отца.

Напомним, 57-летний Абдулманап Нурмагомедов перенес операцию на сердце и пришел в себя, однако, накануне стало известно, что тренер снова впал в кому.

«Да, я могу подтвердить, что Абдулманап Нурмагомедов в коме. В последние дни Хабиб поддерживает связь с президентом РФ Владимиром Путиным. Он пообещал Хабибу, что его отец получит лучшее лечение», – цитирует менеджера ESPN.

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