Шлеменко рассказал о переговорах с UFC За всю карьеру в ММА он одержал 59 побед и потерпел 13 поражений.

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко выдвинул свои условия по вопросу подписания контракта с UFC.

«Мы ведем переговоры, у нас нет разговора про стандартный контракт. Для тех людей, кто сейчас туда заходит, это является счастьем, ведь они молодые спортсмены.

Я уже не молодой проспект, а бывший чемпион Bellator, у меня много титулов и боев. Стандартные условия предусмотрены для начинающих бойцов», – цитирует Шлеменко ТАСС.

Ранее сообщалось, что 36-летний россиянин был близок к переходу в промоушен, однако, пандемия коронавируса вынудила стороны приостановить переговоры.