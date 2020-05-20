Махачев поднялся на одну позицию в рейтинге UFC

Россиянин Ислам Махачев поднялся на 12-е место в рейтинге легкого веса UFC.

Таким образом, уроженец Дагестана сместил с этой позиции американца Дональда Серроне.

Лучшим бойцом этого дивизиона является другой боец из России – Хабиб Нурмагомедов, владеющий титулом с 2018 года.

Первое место в рейтинге занял американец Джастин Гэтжи, владеющий временным титулом. Вторым стал его соотечественник Тони Фергюсон. Третьим – Дастин Порье из США, а пятым – ирландец Конор Макгрегор.