Нурмагомедов – подписчику, который не верит в коронавирус: Извини, что не такой умный, как ты В данный момент от этой болезни по всему миру скончались более 325 тысяч человек.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил одному из подписчиков своего Instagram, который считает коронавирус «аферой».

«У меня в селе разом пневмонией более 500 человек заболели, 11 умерло, и еще десятки людей в больнице с моего одного села.

В соседнем селе за ночь 14 человек умерло, не успевали хоронить. Извини, что не такой умный, как ты», – ответил боец из Дагестана.