Джастин Гэтжи: Бой со мной – это последнее, что сейчас волнует Хабиба В будущем американец должен сразиться с российским бойцом.

Джастин Гэтжи заявил, что в данный момент Хабиб Нурмагомедов едва ли может держать в голове мысли о предстоящем поединке, поскольку отец российского бойца Абдулманап находится в реанимации в тяжелом состоянии.

«В теории поединок мог бы пройти в августе или в сентября, – цитирует Гэтжи The Daily Mail. – Но я не могу представить себя на месте Хабиба. Предстоящий бой – это последнее, о чем он может сейчас думать. Пройдет время, и ситуация прояснится.

Мне же интересен этот бой. Я заработал право на него. Я его заслужил. Я хочу, чтобы молодые бойцы знали, что когда вы приходите в UFC и побеждаете, вы получаете соперника выше уровнем. Если проигрываете, бьетесь с тем, кто позади вас. Если вы выигрываете достаточное количество боев против сильнейших соперников и получаете временный титул, то бьетесь за пояс».

9 мая Гэтжи победил Тони Фюргюсона техническим нокаутом в пятом раунде на турнире UFC 249 и стал обладателем временного чемпионского пояса в легком весе. В следующем поединке Джастин должен сразиться с действующим чемпионом Нурмагомедовым.