Знаменитый рестлер Гаспард был найден мертвым на одном из пляжей возле Лос-Анджелеса

Департамент полиции Лос-Анджелеса на своем официальном сайте сообщил о том, что 20 мая в 16:30 по местному времени на одном из пляжей в районе Венис было найдено тело Шэда Гаспарда, известного американского рестлера. Труп был опознан в офисе коронера округа Лос-Анджелес.
17 мая Гаспард отдыхал пляже с женой Силианой и 10-летним сыном Арье. Сильное отбойное течение утянуло спортсмена и его ребенка за 45 метров от берега. Спасатели пытались помочь им обоим, но Гаспард попросил сначала спасти мальчика, после чего его накрыло океанской волной, и он исчез из вида. 10-летний сын Шэда был благополучно доставлен на берег.
Гаспард был популярен в США благодаря участию в боях компании World Wrestling Entertainment (WWE). Получив известность в рестлинге, Шэд снялся в десяти фильмах и девяти сериалах.
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