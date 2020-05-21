UFC откроет свой «Бойцовский остров» в июле

Журналист ESPN Ариэл Хелвани в своем твиттере сообщил, что первые поединки на «Бойцовском острове» UFC состоятся в июле.
«Слышу все больше разговоров о боях на «Бойцовском острове» нынешнем летом (в июле), – написал Хельвани. – Еще не известно о точном месте нахождения, но впервые есть ощущение, что все по-настоящему. Обсуждают конкретные даты и бои».
Еще до того, как сорвался поединок Тони Фергюсона и Хабиба Нурмагомедова, глава UFC Дана Уайт заявлял о том, что арендовал частный остров и собирается проводить там бои чуть ли ни каждую неделю. Турнир UFC 249 в итоге прошел в Джексонвилле (штат Флорида).
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