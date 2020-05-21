UFC откроет свой «Бойцовский остров» в июле Где находится таинственный частный остров, о котором говорил Дана Уайт по-прежнему неизвестно.

Журналист ESPN Ариэл Хелвани в своем твиттере сообщил, что первые поединки на «Бойцовском острове» UFC состоятся в июле.

«Слышу все больше разговоров о боях на «Бойцовском острове» нынешнем летом (в июле), – написал Хельвани. – Еще не известно о точном месте нахождения, но впервые есть ощущение, что все по-настоящему. Обсуждают конкретные даты и бои».

Еще до того, как сорвался поединок Тони Фергюсона и Хабиба Нурмагомедова, глава UFC Дана Уайт заявлял о том, что арендовал частный остров и собирается проводить там бои чуть ли ни каждую неделю. Турнир UFC 249 в итоге прошел в Джексонвилле (штат Флорида).