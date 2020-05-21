Алексей Олейник: Не думайте, что в нашем труде только блеск, слава и почет Российский боец MMA Алексей Олейник опубликовал фотографию после одного из поединков.

«Мейкап для настоящих мужчин. Не думайте, что в нашем труде только блеск, слава и почет. Есть и тяжелый труд, много труда, очень много», - подписал фотографию Олейник.

Ранее Олейник опроверг информацию о том, что Атлетическая комиссия штата Флорида рекомендовала отстранить его от выступлений в смешанных единоборствах на ближайшие полгода из-за трещины в ребре.

Напомним, что 9 мая на турнире UFC 249 в Джексонвилле Олейник победил бразильца Фабрисио Вердума раздельным решением судей.