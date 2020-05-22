Президент Fight Nights – об отце Хабиба: Состояние по-прежнему тяжелое Ранее сообщалось, что специалист перенес инсульт. Также у него обнаружили пневмонию.

Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев поделился информацией о текущем состоянии Абдулманапа Нурмагомедова.

Напомним, 57-летний тренер перенес операцию на сердце и пришел в себя, однако, позже стало известно, что он снова впал в кому.

«Состояние по-прежнему тяжелое. Я звоню Хабибу, родственникам и тем, кто близок к семье. Пока все так же», – цитирует функционера ТАСС.

Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 чемпионом мира по боевому самбо. Его сын – Хабиб Нурмагомедов является чемпионом UFC в легком весе. На его счету 28 боев и 28 побед.