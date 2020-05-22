UFC отменил турниры в Канаде и США - Советский спорт
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22 мая 2020 08:40ММАГичунцев Артур

UFC отменил турниры в Канаде и США

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Американский промоушен UFC принял решение отменить два турнира из серии Fight Night, намеченные на июнь этого года.

Так, руководство не будет проводить мероприятия в канадском Саскатуне (27 июня) и американском Остине (штат Техас).

Отмечается, что причиной тому ограничения на проведение массовых мероприятий, введенные из-за пандемии коронавируса.

Добавим, что ближайший турнир UFC состоится 30 мая и пройдет в Лас-Вегасе.

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