UFC отменил турниры в Канаде и США Об этом сообщает пресс-служба организации.

Американский промоушен UFC принял решение отменить два турнира из серии Fight Night, намеченные на июнь этого года.

Так, руководство не будет проводить мероприятия в канадском Саскатуне (27 июня) и американском Остине (штат Техас).

Отмечается, что причиной тому ограничения на проведение массовых мероприятий, введенные из-за пандемии коронавируса.

Добавим, что ближайший турнир UFC состоится 30 мая и пройдет в Лас-Вегасе.