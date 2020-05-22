Россиянин Уланбеков стал бойцом UFC За всю карьеру в ММА уроженец Дагестана одержал 10 побед и потерпел одно поражение.

Российский боец смешанного стиля Тагир Уланбеков подписал контракт с UFC. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду спортсмена.

Отметим, что его друг – Хабиб Нурмагомедов, владеющий титулом в легком весе, подтвердил эту информацию. На своей странице в Instagram он выложил фото с Уланбековым и написал: «После тяжелой обеденной тренировки, которую придумал Отец, а состояла она из бега в гору (высота над уровнем моря почти 2 км), потом были ускорения, потом качка на камнях, и дальше самостоятельная работа минут 30. А вечером у нас работа в парах (спарринги, борьба, отработки приемов).

На этой фотке три бойца UFC (да уже три). Если не ошибаюсь 2006 примерно год».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 21 Май 2020 в 2:06 PDT

Добавим, что Уланбеков владел титулом чемпиона Fight Nights в легчайшем весе. Он тренируется под руководством Абдулманапа Нурмагомедова.