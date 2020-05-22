Фрэнсис Нганноу: UFC не хочет моего боя с Джоном Джонсом Ранее американец заявил, что также заинтересован в этом поединке.

Топовый боец UFC Фрэнсис Нганноу, выступающий в тяжелом весе, считает, что руководство промоушена не поддерживает его идею с поединком против чемпиона в полутяжелом весе Джона Джонса.

«Судя по всему, UFC не хочет моего боя с Джонсом. По крайней мере, за достойный гонорар. Ни боя за титул, ни суперпоединка. Надеюсь, мой следующий бой состоится не через 11 месяцев», – написал Нганноу в своем Twitter.

За всю карьеру в ММА Нганноу одержал 15 побед и потерпел три поражения. В крайнем поединке он одолел суринамца Жаирзиньо Розенструйка.