Фрэнсис Нганноу: UFC не хочет моего боя с Джоном Джонсом - Советский спорт
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22 мая 2020 15:01ММАГичунцев Артур

Фрэнсис Нганноу: UFC не хочет моего боя с Джоном Джонсом

Ранее американец заявил, что также заинтересован в этом поединке.

Топовый боец UFC Фрэнсис Нганноу, выступающий в тяжелом весе, считает, что руководство промоушена не поддерживает его идею с поединком против чемпиона в полутяжелом весе Джона Джонса.

«Судя по всему, UFC не хочет моего боя с Джонсом. По крайней мере, за достойный гонорар. Ни боя за титул, ни суперпоединка. Надеюсь, мой следующий бой состоится не через 11 месяцев», – написал Нганноу в своем Twitter.

За всю карьеру в ММА Нганноу одержал 15 побед и потерпел три поражения. В крайнем поединке он одолел суринамца Жаирзиньо Розенструйка.

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