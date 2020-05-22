Тренер Нурмагомедова: Макгрегор – лучший ударник в истории легкого веса Ирландец – экс-чемпион UFC в двух весовых категориях.

Хавьер Мендес, тренер россиянина Хабиба Нурмагомедова, высоко оценил выступление Конора Макгрегора.

При этом специалист подчеркнул, что его подопечный провел целый раунд в стойке против ирландца и не получил серьезных ударов.

«Хабиб провел раунд в стойке с Конором только потому, что так захотел. И не получил ущерба. Он провёл равный раунд с лучшим ударником в истории лёгкой весовой категории. Я считаю Конора лучшим ударником в истории легкой весовой категории», – цитирует специалиста Allboxing.ru.

Напомним, 31-летний Нурмагомедов – чемпион UFC в легком весе. Он победил Макгрегора удушающим приемом. Это случилось осенью 2018 года на турнире UFC 229.