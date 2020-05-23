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23 мая 2020 08:16ММАГичунцев Артур

Стали известны все участники турнира UFC в Лас-Вегасе

Ивент состоится 30 мая.

Пресс-служба UFC опубликовала подробный список боев, которые пройдут на турнире в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Напомним, главным событием вечера станет поединок с участием экс-чемпиона в полусреднем весе Тайрона Вудли. Ему предстоит бой против Гилберта Бернса (Бразилия).

В со-главном бою сразятся Благой Иванов из Болгарии и бразилец Аугусто Сакаи.

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Публикация от ufc (@ufc)

Полный список выглядит так:

Тайрон Вудли – Гилберт Бернс

Аугусто Сакаи – Благой Иванов;

Кевин Холланд – Даниэль Родригес

Рузвельт Робертс – Брок Уивер;

Маккензи Дерн – Ханна Чиферс;

Кэтлин Чукагян – Антонина Шевченко;

Билли Куарантилло – Спайк Карлайл;

Джамахал Хилл – Клидсон Абреу;

Тим Эллиотт – Брендон Ройвал;

Луис Смолка – Кейси Кенни;

Крис Гутьеррес – Винс Моралес.

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