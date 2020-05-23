Стали известны все участники турнира UFC в Лас-Вегасе

Пресс-служба UFC опубликовала подробный список боев, которые пройдут на турнире в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Напомним, главным событием вечера станет поединок с участием экс-чемпиона в полусреднем весе Тайрона Вудли. Ему предстоит бой против Гилберта Бернса (Бразилия).
В со-главном бою сразятся Благой Иванов из Болгарии и бразилец Аугусто Сакаи.
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Полный список выглядит так:
Тайрон Вудли – Гилберт Бернс
Аугусто Сакаи – Благой Иванов;
Кевин Холланд – Даниэль Родригес
Рузвельт Робертс – Брок Уивер;
Маккензи Дерн – Ханна Чиферс;
Кэтлин Чукагян – Антонина Шевченко;
Билли Куарантилло – Спайк Карлайл;
Джамахал Хилл – Клидсон Абреу;
Тим Эллиотт – Брендон Ройвал;
Луис Смолка – Кейси Кенни;
Крис Гутьеррес – Винс Моралес.