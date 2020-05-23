Стали известны все участники турнира UFC в Лас-Вегасе Ивент состоится 30 мая.

Пресс-служба UFC опубликовала подробный список боев, которые пройдут на турнире в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Напомним, главным событием вечера станет поединок с участием экс-чемпиона в полусреднем весе Тайрона Вудли. Ему предстоит бой против Гилберта Бернса (Бразилия).

В со-главном бою сразятся Благой Иванов из Болгарии и бразилец Аугусто Сакаи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ufc (@ufc) 22 Май 2020 в 1:08 PDT

Полный список выглядит так:

Тайрон Вудли – Гилберт Бернс

Аугусто Сакаи – Благой Иванов;

Кевин Холланд – Даниэль Родригес

Рузвельт Робертс – Брок Уивер;

Маккензи Дерн – Ханна Чиферс;

Кэтлин Чукагян – Антонина Шевченко;

Билли Куарантилло – Спайк Карлайл;

Джамахал Хилл – Клидсон Абреу;

Тим Эллиотт – Брендон Ройвал;

Луис Смолка – Кейси Кенни;

Крис Гутьеррес – Винс Моралес.