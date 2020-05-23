Глава UFC оценил вероятность боя Джонс – Нганноу Американец по-прежнему хочет перейти в тяжелый вес.

Президент UFC Дана Уайт исключил проведение боя между чемпионом промоушена в полутяжелом весе Джоном Джонсом с Фрэнсисом Нганноу, который выступает в тяжелом дивизионе.

«Люди хотят увидеть этот бой. Парни много болтают об этом, но я не вижу причин устраивать их встречу», – цитирует функционера ESPN.

За всю карьеру в ММА Джонс одержал 26 побед и потерпел одно поражение. На счету Нганноу – 15 побед и три поражения.