Уланбеков, ставший бойцом UFC, поблагодарил отца Хабиба: Он вложил в меня очень много труда (фото)

Российский боец смешанного стиля Тагир Уланбеков, ставший бойцом UFC, оставил запись в своем Instagram, посвященную Абдулманапу Нурмагомедову.
«Во многом, благодаря этому человеку сегодня я являюсь тем, кем я являюсь! Я помню каким я пришел к нему и что он сделал для меня лично! Этот человек вложил в меня и в мою маленькую семью очень много труда, времени и нервов! Да исцелит вас всевышний наилучшим образом, Абдулманап Магомедович», – написал боец.
Ранее стало известно, что специалист оказался в московской больнице. У него обнаружили пневмонию. Позже он перенес операцию на сердце из-за инсульта и впал в кому.
По последним данным, состояние Абдулманапа Нурмагомедова оценивается как тяжелое.
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