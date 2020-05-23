Уланбеков, ставший бойцом UFC, поблагодарил отца Хабиба: Он вложил в меня очень много труда (фото) За всю карьеру в ММА уроженец Дагестана одержал 10 побед и потерпел одно поражение.

Российский боец смешанного стиля Тагир Уланбеков, ставший бойцом UFC, оставил запись в своем Instagram, посвященную Абдулманапу Нурмагомедову.

«Во многом, благодаря этому человеку сегодня я являюсь тем, кем я являюсь! Я помню каким я пришел к нему и что он сделал для меня лично! Этот человек вложил в меня и в мою маленькую семью очень много труда, времени и нервов! Да исцелит вас всевышний наилучшим образом, Абдулманап Магомедович», – написал боец.

Ранее стало известно, что специалист оказался в московской больнице. У него обнаружили пневмонию. Позже он перенес операцию на сердце из-за инсульта и впал в кому.

По последним данным, состояние Абдулманапа Нурмагомедова оценивается как тяжелое.