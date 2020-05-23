Зубайра Тухугов: Сделаю все, чтобы провести бой с Лобовым в Москве Их поединок должен был пройти осенью 2018 года, однако, встречу отменили из-за дисквалификации Тухугова.

Россиянин Зубайра Тухугов, выступающий в UFC, по-прежнему заинтересован в поединке с ирландцем русского происхождения Артемом Лобовым.

«Если состоится бой – подерусь, если нет – что поделать. Я не вижу его как своего соперника. Но я сделаю все, чтобы провести бой с Лобовым в Москве», – цитирует россиянина ТАСС.

Ранее Лобов заявил, что готов вернуться в промоушен рад поединка с Тухуговым.

Добавим, что за всю карьеру в ММА ирландец одержал 19 побед и потерпел четыре поражения. В активе Лобова – 13 побед и 15 поражений.