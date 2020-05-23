Зубайра Тухугов: Сделаю все, чтобы провести бой с Лобовым в Москве

Россиянин Зубайра Тухугов, выступающий в UFC, по-прежнему заинтересован в поединке с ирландцем русского происхождения Артемом Лобовым.
«Если состоится бой – подерусь, если нет – что поделать. Я не вижу его как своего соперника. Но я сделаю все, чтобы провести бой с Лобовым в Москве», – цитирует россиянина ТАСС.
Ранее Лобов заявил, что готов вернуться в промоушен рад поединка с Тухуговым.
Добавим, что за всю карьеру в ММА ирландец одержал 19 побед и потерпел четыре поражения. В активе Лобова – 13 побед и 15 поражений.
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