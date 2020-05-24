Умар Нурмагомедов: Хочу проявить себя в UFC, показав, на что способен Двоюродный брат Хабиба подписал контракт в конце января.

Чемпион GFC в легчайшем весе 24-летний российский боец Умар Нурмагомедов рассказал о том, что с огромным нетерпением ждет своего дебюта в UFC.

«Конечно же, я помню ощущения после подписания контракта, – рассказал Умар в интервью YouTube-каналу UFC Russia. – Очень радостно было, но такого сильного удивления не было, потому что мы целенаправленно к этому шли, работали и тренировались. А так, очень рад был. Хочу проявить себя в лучшей организации, показав, на что способен. Да и интересно. В российских промоушенах мне давали хороших соперников, тот же Армен Гулян, я настраивался и готовился, Никита Чистяков.

К сожалению, с такими крепкими ребятами мне так и не удалось себя проверить. У меня не было такого боя, чтобы задумался: я выиграл или он? Поэтому очень рад, взволнован, и настроен на дебют».

Умар Нурмагомедов должен был выступить на турнире UFC 249 в Нью-Йорке 18 апреля. Из-за пандемии коронавируса бои пришлось перенести на 9 мая в Джексонвилл, однако двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова не смог приехать во Флориду. На счету 24-летнего бойца 12 побед в 12 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.