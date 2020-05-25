Жорж Сен-Пьер: Бой против Нурмагомедова - это возможность стать легендой Бывший чемпион UFC полусреднем и в среднем весе канадец Жорж Сен-Пьер считает, что поединок против Хабиба Нурмагомедова для любого бойца является возможностью стать легендой.

- Если бы я решил снова драться, я уверен, что смогу снова стать чемпионом, но есть только один способ узнать ... Но сейчас мне хорошо там, где я есть. Если я когда-нибудь вернусь, это должно быть что-то очень особенное - против парня, который кажется непобедимым, парня, которого никто не сможет победить.

Как насчет Хабиба? Для бойца самая захватывающая вещь, которую часто нужно делать, - самая страшная. Сейчас у Хабиба почти аура непобедимости. Бой против него - это возможность стать легендой, - приводит слова Сен-Пьера Sportbible.

Напомним, что свой последний бой Сен-Пьер провел в ноябре 2017 года, победив удушающим приемом англичанина Майкла Биспинга. 21 февраля 2019 года канадец объявил о завершении карьеры бойца.