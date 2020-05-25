Источник: Хабиб Нурмагомедов отказался от теста на коронавирус Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе находится в реанимации.

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов отказался проходить тест на коронавирус в Мосвке после заражения своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Вот, что сказано в сообщении:

«После ухудшения состояния Абдулманапа Нурмагомедова его доставили из Махачкалы в московскую клинику. Хабибу предложили пройти полное обследование и сдать тест на COVID-19. Но он отказался и попросил уделить все внимание отцу.

Сейчас Абдулманап Нурмагомедов находится в реанимации, у него нарастает сердечно-сосудистая недостаточность. Врачи оценивают состояние как тяжелое – известный российский тренер находится в коме. Кроме прочих мер, за ним ведется постоянный видеомониторинг».

Нурмагомедов-старший был госпитализирован с диагнозом «пневмония» 25 апреля. 18 мая появилась информация, что подтвердилось заражение коронавирусом, и тренера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.