Хабилов проведет бой 18 июля

- Менеджеры мне позвонили и сказали, что UFC предложил бой 18 июля на острове. Я дал согласие, полностью готов. UFC уведомил, что определят моего соперника, - цитирует Хабилова ТАСС.
Добавим, что в активе Хабилова 24 победы и четыре поражения в ММА.
UFC on ESPN 8. Что смотреть кроме главного боя? «Советский спорт» рассказывает о предстоящем турнире UFC, который пройдет в ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле. 16.05.2020 10:00 ММА Усачев Владислав Ушла и обошла. Почему Загитова стала круче Медведевой Олимпийская чемпионка Пхенчхана стремительно завоевывает информационное пространство. 25.05.2020 17:26 Фигурное катание Кузнецов Дмитрий Капризов, Сорокин, Барабанов, Зуб, Григоренко, Романов! Не убивайте своими руками год вашей карьеры Почти два десятка молодых и не очень россиян, в том числе пять олимпийских чемпионов, собрались в НХЛ. 25.05.2020 23:00 Хоккей Славин Виталий Американцы унизили Гретцки, скандал из-за первой славянской фамилии на Кубке Стэнли Альтернативная версия топ-16 чемпионов НХЛ. Часть 2. 24.05.2020 23:30 Хоккей Славин Виталий «Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением. 12.05.2020 22:00 Биатлон Чикирис Олег Тенниса не будет до августа. А может, и дольше. Почему? В Европу возвращается футбол. В июле возобновится Формула-1. Летом же планируют доигрывать чемпионаты НБА и НХЛ. А в теннисе принимают решение продлить остановку сезона до 1 августа. 21.05.2020 17:00 Теннис Мысин Николай Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 09.05.2020 14:00 Теннис Мысин Николай Брагин возглавит СКА, Кудашов – консультант. Что бы это значило? Инсайдеры не дают покоя. Опять подняли тему главного тренера в СКА. 24.05.2020 09:00 Хоккей Домрачев Владислав Дмитрий Торбинский: В США безопаснее, чем в России. Но я уехал не из-за политики Бронзовый призер Евро-2008, бывший футболист «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» побывал в прямом эфире инстаграма Марии Командной и рассказал о жизни в Америке, Федоре Смолове и Юрии Семине. 25.05.2020 22:30 Футбол Григорьевская Юлия Загитова больше не будет водить машину без прав, как бывало раньше Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила очередной подарок на 18-летие. 20.05.2020 20:30 Фигурное катание Сергеев Иван