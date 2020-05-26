Хабилов проведет бой 18 июля Российский боец UFC Рустам Хабилов проведет бой на турнире организации 18 июля.

- Менеджеры мне позвонили и сказали, что UFC предложил бой 18 июля на острове. Я дал согласие, полностью готов. UFC уведомил, что определят моего соперника, - цитирует Хабилова ТАСС.

Добавим, что в активе Хабилова 24 победы и четыре поражения в ММА.