Абдурахимов рассказал об отношении к коронавирусу в Дагестане Российский боец ММА Шамиль Абдурахимов рассказал, что в Дагестане не сразу поверили в опасность коронавируса.

- Конечно, поначалу народ не верил в опасность. Кроме того, различные блогеры подливали масла в огонь, говоря, что все это вранье, угрозы коронавируса не существует. Поэтому сейчас ситуация настолько плачевная, - заявил боец в интервью RT.

Накануне, MMA Junkie, ссылаясь на свои источники, сообщил, что бой Абдурахимова и француза Сириля Гейна состоится 11 июля на одном из турниров под эгидой UFC.

Напомним, что поединок двух тяжеловесов должен был пройти еще на турнире UFC 249, однако Гейн отказался драться из-за проблем с легкими.