Петр Ян: Высока вероятность, что в июле будет бой. Рад, что смогу драться за пояс Российский боец UFC рассказал о подготовке к следующему поединку.

Петр Ян заявил о том, что его следующий поединок должен состояться в июле. Российский боец будет сражаться за вакантный чемпионский пояс UFC в легчайшем весе.

«Бой с Марлоном Мораесом должен был быть в июне, мы выдумывали, импровизировали, но продолжали готовиться к бою, – рассказал Ян в интервью UFC Russia. – Сейчас у нас есть возможность конфиденциально ходить в зал, тренироваться.

Я чувствую себя отлично, и мы приступили к новой подготовке. Высока вероятность, что в июле будет бой. За пять недель я смогу спокойно выйти на пик формы.

Я рад, что смогу драться за пояс. Скажем так, мне неважно было драться именно с Сехудо. Это не принципиально. Важен именно бой за титул. Да, Сехудо решил уйти – это его лично дело. Но по пресс-конференции было видно, что мы залезли ему в голову.

Я знаю, что через несколько дней после боя с Крузом у него был разговор с руководством UFC, но он все-таки решил оставить пояс.

Мораес более спокойный, без эпатажного поведения. Сехудо известнее в мире, и победа над ним была бы более громкая. Возможно, что он вернется, когда разберется со своими делами, как говорит».

9 мая на турнире UFC 249 американец Генри Сехудо защитил титул чемпиона в легчайшем весе в бою против своего соотечественника Доминика Круса, но после поединка объявил о завершении карьеры.

В активе 27-летнего Яна 14 побед и одно поражение в профессиональных смешанных единоборствах.