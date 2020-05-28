Петр Ян сразится с Алдо за титул чемпиона UFC Уроженец Красноярского края одержал шесть побед кряду и получил титульный бой.

Россиянин Петр Ян проведет поединок против бразильца Жозе Алдо за титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера россиянина Саята Абдрахманова, их встреча состоится в июле и пройдет на «Бойцовском острове». Он также отметил, что UFC решил провести их поединок за пределами США, поскольку в нынешней ситуации оба спортсмена не смогут пересечь границу и прилететь в Соединенные Штаты.

Напомним, Ян получил титульный поединок после того, как чемпион организации Генри Сехудо завершил карьеру.

Добавим, что 27-летний россиянин выступает в UFC с 2018 года. За это время он провел шесть боев и одержал шесть побед. Что касается Алдо, то 31-летний бразилец подписал контракт с лигой в 2011 году. На его счету 15 боев, 10 побед и пять поражений.