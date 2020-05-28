Глава UFC подтвердил чемпионский бой с участием Петра Яна Ранее сообщалось, что его соперником станет бразилец Жозе Алдо.

Президент UFC Дана Уайт подтвердил информацию, согласно которой, россиянин Петр Ян поспорит с бразильцем Жозе Алдо за титул чемпиона организации в легчайшем весе.

Также функционер подчеркнул, что в данный момент руководство не может назвать ни дату, ни место проведения встречи. Об этом Уайт заявил журналисту ESPN Марку Раймонди.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ESPN MMA (@espnmma) 27 Май 2020 в 4:22 PDT

Ранее менеджер Яна сообщил, что бой состоится в июле и пройдет на «Бойцовском острове».

Добавим, что 27-летний россиянин выступает в UFC с 2018 года. За это время он провел шесть боев и одержал шесть побед. Что касается Алдо, то 31-летний бразилец подписал контракт с лигой в 2011 году. На его счету 15 боев, 10 побед и пять поражений.